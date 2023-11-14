Міноборони прагне перевести ЗСУ на повне забезпечення товарами українського виробництва
Міністерство оборони працює над тим, щоб на 100% забезпечувати Збройні сили бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею українського виробництва.
Про це йшлося під час зустрічі представників Міноборони та українського бізнесу, передає пресслужба Міністерства.
Водночас, головними критеріями є якість та конкурентна ціна.
Підприємці кажуть, що готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами.
Зокрема, під час зустрічі сторони обговорювали, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення МОУ.
У 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися "Агенція закупівель у сфері оборони" – новостворене підприємство Міноборони.
Наразі підприємство готується до перших закупівель за напрямом харчування.
Нагадуємо:
Однією з перших закупівель нового закупівельного агентства Міноборони - ДП "Державний оператор тилу" - будуть турнікети.
Економічна правда