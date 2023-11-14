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Міноборони прагне перевести ЗСУ на повне забезпечення товарами українського виробництва

Вівторок, 14 листопада 2023, 14:08 - Анастасія Жарикова
 
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Міністерство оборони працює над тим, щоб на 100% забезпечувати Збройні сили бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею українського виробництва. 

Про це йшлося під час зустрічі представників Міноборони та українського бізнесу, передає пресслужба Міністерства.

Водночас, головними критеріями є якість та конкурентна ціна.

Підприємці кажуть, що готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами. 

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Зокрема, під час зустрічі сторони обговорювали, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення МОУ.

У 2024 році забезпеченням ЗСУ одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням буде займатися "Агенція закупівель у сфері оборони" – новостворене підприємство Міноборони.

Наразі підприємство готується до перших закупівель за напрямом харчування.

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Нагадуємо:

Однією з перших закупівель нового закупівельного агентства Міноборони - ДП "Державний оператор тилу" - будуть турнікети.

Економічна правда

Міноборони ЗСУ бізнес
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