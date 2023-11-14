Війна практично знищила попит на валютні кредити в Україні - НБУ

Повномасштабне вторгнення Росії практично знищило попит на валютні позики, сприявши переорієнтації на кредитування в національній валюті.

Про це розповіла директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, передає "Інтерфакс-Україна".

На думку представника Нацбанку, це є хорошим індикатором для економіки.

"Гривневе кредитування превалює, і взагалі, в принципі, гривня більш приваблива для кредитування, ніж валюта. Це дуже важливо, і я думаю, що ця любов до кредитування в гривні має зберегтися й надалі", - сказала вона на дискусії Центру економічних стратегій (ЦЕС).

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Дадашова зазначила, що раніше основним мотивом валютного кредитування були нижчі ставки за такими кредитами, що за відсутності у бізнесу реальних потреб і надходжень у валюті призводило до проблем. За її словами, ризики валютного кредитування, що зросли у війну, різко зменшили інтерес бізнесу до нього.

Директорка департаменту фінансової стабільності НБУ зазначила, що останнім часом кредитний портфель стабілізувався і повернувся до невеликого зростання, і тепер перед банками стоїть завдання компенсувати його втрату за час війни, що склала, за різними метриками, близько 15%.

"Зараз якість кредитного портфеля абсолютно нормальна, вона навіть краща, ніж довоєнна. Тобто, банки не втрачають так багато кредитного ризику, як це було ще кілька місяців тому", - підкреслила експерт.

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Вона уточнила, що поки що невелике зростання кредитного портфеля значною мірою пов'язане зі зростанням у рамках державних програм підтримки.

"Але більша відкритість до нового кредитування вже помітна, зокрема і в наших опитуваннях", - зазначила Дадашова.

Серед інших тенденцій вона відзначила зростання частки малого та середнього бізнесу (МСБ) у кредитному портфелі до вже більш ніж 50%.

"З них значна частина належить бізнес-групам, тобто це не такий чистий, малий бізнес, це все ж таки великий бізнес, але таким чином структурований. Але в загальному портфелі 15% кредитів надано боржникам, які не належать до бізнес-груп", - уточнила експертка, наголосивши, що вони є "хорошим двигуном" для ринкового кредитування.