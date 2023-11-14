Світовий ринок електромобілів зріс на третину з початку року

Світовий ринок електромобілів з січня по вересень зріс на 34%, продажі в Китаї в аналогічний період зросли на 29%.

Про це повідомляє Reuters.

За даними дослідницької компанії Rho Motion, продажі електромобілів у всьому світі продовжують зростати, і Китай повідомив про рекордні місячні продажі в жовтні, незважаючи на припинення субсидій.

У 2022 році Китай припинив 11-річну схему субсидування купівлі електромобілів, але деякі місцеві органи влади продовжують пропонувати допомогу або податкові знижки для залучення інвестицій, а також субсидії для споживачів.

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"Що примітно в цифрах за жовтень, так це те, що попит на електромобілі в Китаї продовжує досягати рекордних значень, навіть незважаючи на скорочення субсидій... 2023 рік має стати ще одним знаменним роком для Китаю з точки зору продажів електромобілів", — заявила дослідницька компанія.

Продажі електромобілів зросли на 26% на європейських ринках, де скорочення субсидій вплинуло на попит, як це видно в Німеччині, де субсидії бізнесу були скасовані у вересні.

"Це (субсидії) є важливим фактором на німецькому ринку, оскільки майже дві третини реєстрацій легкових автомобілів є комерційними", — заявила дослідницька фірма.

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Tesla, Mercedes Benz і Volkswagen попередили, що високі відсоткові ставки та слабкий ринок у регіоні відлякують клієнтів.

Натомість цьогоріч продажі електромобілів у Північній Америці зросли на 78%, левову частину попиту займає Tesla.

Тим не менш, згідно зі звітом фірми дилерських послуг Cox Automotive у жовтні, частка ринку Tesla впала до найнижчого за всю історію спостережень — близько 50% протягом третього кварталу, незважаючи на зниження цін.

Економічна правда