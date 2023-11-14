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Група Нафтогаз з початку року переказала до бюджетів податків на понад 75 мільярдів

Вівторок, 14 листопада 2023, 12:17 - Анастасія Жарикова

Група Нафтогаз з січня по жовтень цьогоріч сплатила до державного бюджету 69,8 мільярда гривень, ще майже 6 мільярдів надійшли до місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що надходження від Групи до держбюджету становлять 11.5% платежів, які контролюються Державною податковою службою України.

"Наша робота – це не тільки енергетична стійкість країни, це й стійкість економічна. У жовтні наші підприємства відрахували до держбюджету 4.7 млрд грн. Ми постійно працюємо над збільшенням свого прибутку, що своєю чергою впливає на ріст відрахувань у бюджет країни", – зазначив голова правління Олексій Чернишов.

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Прибуток Групи у першому півріччі становив 6,6 мільярда гривень.

Нагадуємо:

За дев’ять місяців 2023 року група "Нафтогаз" сплатила понад 70 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів.

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Економічна правда
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