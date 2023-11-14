Курс валют на 14 листопада: гривня в банках слабне другий день поспіль

14 листопада готівкова гривня продовжує дешевшати другий день поспіль до долара та ослабла до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,37 – 37,76 грн проти котирувань у 37,65 – 37,76 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,20 – 40,41 грн проти курсу 40,19 – 40,41 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,35 - 37,8 грн (курс на 13 листопада – 37,3 - 37,75 грн);

Євро – 39,93 - 40,5 грн (курс на 13 листопада – 39,9 - 40,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,05 - 37,55 грн;

Ощадбанк – 37,1 - 37,8 грн;

Укрексімбанк – 37,3 - 37,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Економічна правда