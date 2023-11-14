Курс валют на 14 листопада: гривня в банках слабне другий день поспіль
Вівторок, 14 листопада 2023, 10:36 -
14 листопада готівкова гривня продовжує дешевшати другий день поспіль до долара та ослабла до євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,37 – 37,76 грн проти котирувань у 37,65 – 37,76 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,20 – 40,41 грн проти курсу 40,19 – 40,41 грн за євро напередодні.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,35 - 37,8 грн (курс на 13 листопада – 37,3 - 37,75 грн);
- Євро – 39,93 - 40,5 грн (курс на 13 листопада – 39,9 - 40,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,05 - 37,55 грн;
- Ощадбанк – 37,1 - 37,8 грн;
- Укрексімбанк – 37,3 - 37,9 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.
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Економічна правда
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