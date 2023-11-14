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Google судитиметься з шахраями, які поширюють шкідливе ПЗ, використовуючи популярність Bard

Вівторок, 14 листопада 2023, 10:14 - Ігор Пилипів

Компанія Google подала позов проти шахраїв , які, ймовірно, знаходяться у В'єтнамі та заохочують користувачів завантажувати "неопубліковану" версію Bard, яка насправді є шкідливим програмним забезпеченням.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що зловмисники намагаються використати ажіотаж навколо генеративного ШІ, щоб обманом змусити людей завантажити ПЗ замасковане під застосунок Bard. 

У позові, поданому в Каліфорнії, компанія стверджує, що особи, які, як вважають, знаходяться у В'єтнамі, створюють сторінки в соціальних мережах і розміщують рекламу, заохочуючи користувачів "завантажити" її сервіс генеративного ШІ Bard. Насправді завантаження доставляє жертвам шкідливе програмне забезпечення, яке викрадає облікові дані в соціальних мережах для використання шахраями.

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"Вони використовували торгові марки Google, включаючи Google, Google AI і Bard, щоб заманити нічого не підозрюючих жертв до завантаження шкідливого програмного забезпечення на їхні комп'ютери", – йдеться у позові. 

У Google додають, що компанія вже подала близько 300 запитів на блокування зловмисників та запобігти створенню ними шкідливих доменів у майбутньому і хоче, щоб вони були заблоковані американськими реєстраторами доменів.

Економічна правда.

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Google шахрайство суд
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