Креді Агріколь - лідер з кеш-менеджменту для бізнес-клієнтів згідно з Euromoney 2023 та входить в ТОП-3 найстійкіших банків

Креді Агріколь визнаний найкращим банком з кеш-менеджменту (Cash Management Domestic Market Leader) та посів 2 місце за якістю обслуговування (Cash Management Best Service) в Україні у 2023 році за версією міжнародного фінансового журналу Euromoney.

Це одна із найбільш престижних нагород у фінансовому секторі. Euromoney щорічно проводить опитування менеджерів та фінансових директорів компаній у всьому світі щодо їхньої оцінки якості фінансових сервісів та продуктів, що надаються банками, та по результату нагороджує найкращих.

"Ми вдячні редакції журналу та нашим клієнтам за високу оцінку нашої діяльності з управління грошовими коштами. Ця нагорода – результат нашого постійного удосконалення та відданості клієнтам. Завдяки глибокій експертизі менеджерів банку, найкращому досвіду міжнародної Групи та широкому спектру банківських послуг ми є надійним партнером для щоденного банкінгу. Це наш внесок у розвиток бізнесу наших клієнтів і економіки країни", - розповідає Александр Чеснакофф, член правління Креді Агріколь.

Під час війни Креді Агріколь продовжує фінансування діючих клієнтів, долучився до державних програм підтримки бізнесу, запустив новий інтернет-банкінг та покращує сервіс у відділеннях і онлайн.

"У центрі всього, що ми робимо ми ставимо інтереси та очікування наших клієнтів. Новий інтернет-банкінг CORPEX, сучасні міжнародні платіжні послуги. Я хочу подякувати всій команді банку за відданість роботі і професіоналізм. Визнання від Euromoney дуже цінне для нас і є ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямі", – коментує Наталя Гончарова, директор департаменту управління горошовими потоками клієнтів.

Euromoney - це авторитетний міжнародний аналітичний журнал про банківський і фінансовий ринки щорічно визначає та нагороджує найкращі фінансові установи в понад 100 країнах світу, які пропонують своїм клієнтам високоякісні послуги, інноваційні рішення та досвід.

Креді Агріколь більше 30 років працює на українському ринку і навіть під час війни продовжує демонструвати високу стабільність і надійність. Нещодавно Креді Агріколь посів друге місце у рейтингу найстійкіших банків України по версії порталу "Мінфін".

Банк також в ТОП-3 найстійкіших установ згідно з рейтингом Dragon Capital і виданням NV та в ТОП-10 провідних банків в рейтингу ФінКлуб.