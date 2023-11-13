З початку року на соцвиплати спрямували понад 370 мільярдів – Мінфін 

Протягом січня-жовтня на соціальні виплати із державного бюджету спрямували 371,3 мільярда гривень, зокрема у жовтні – 35,42 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ці кошти було спрямовано в обсязі:

226,6 млрд грн, із них у жовтні – 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

85,6 млрд грн, із них у жовтні – 8,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

36,5 млрд грн, із них у жовтні – 2,1 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.

20,2 млрд грн, із них у жовтні – 2,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

2,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,02 млрд грн – на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

Мінфін

"Соціальна підтримка людей є пріоритетом для уряду України. Так, у наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд гривень. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю", – наголосив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Реклама:

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. Загалом доходи держбюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки на рівні 3,35 трлн грн.







Реклама: