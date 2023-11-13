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З початку року на соцвиплати спрямували понад 370 мільярдів – Мінфін 

Понеділок, 13 листопада 2023, 20:20 - Анастасія Дячкіна

Протягом січня-жовтня на соціальні виплати із державного бюджету спрямували 371,3 мільярда гривень, зокрема у жовтні – 35,42 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України. 

Ці кошти було спрямовано в обсязі:

  • 226,6 млрд грн, із них у жовтні – 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 85,6 млрд грн, із них у жовтні – 8,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 36,5 млрд грн, із них у жовтні – 2,1 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.
  • 20,2 млрд грн, із них у жовтні – 2,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;
  • 2,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю;
  • 0,2  млрд грн, із них у жовтні – 0,02 млрд грн – на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги. 
 
Мінфін

"Соціальна підтримка людей є пріоритетом для уряду України. Так, у наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд гривень. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю", – наголосив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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Нагадаємо: 

Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. Загалом доходи держбюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки на рівні 3,35 трлн грн.



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