На Полтавщині протягом двох тижнів виявили африканську чуму свиней вже у трьох районах 

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У Полтавській області виявлено африканську чуму свиней, через що в кількох районах оголошено карантин, визначено зони захисту та нагляду.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

"Менше ніж за два тижні на Полтавщині у трьох районах виявили африканську чуму свиней. Карантин оголосили на територіях Опішнянської, Градизької та Хорольської громад", - зазначив Пронін.

Зони захисту визначено в радіусі 3 км.

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"До них ввійшли села Лазьки, Мозоліївка, Ялосовецьке, Роплянське, Павленки. Тут державні ветлікарі та представники органів місцевого самоврядування обходять домоволодіння, обліковують свиней, яких надалі треба здати на забій", - ідеться в повідомленні.

Зони нагляду запровадили в селах Батьки, Безруки, Глинське, Пронозівка, Васьківка, Кагамлик, Кирияківка, Вишеньки, Пелехівщина, Петрашівка, Броварки, Шушвалівка, Костюки, Демина Балка, Вербине, Новоіванівка, Барилівщина, Лагодівка, Червоне, Бригадирівка, Миколаївка, Кулики, Трубайці.

"У цих населених пунктах ветлікарі проводять облік тварин та здійснюють нагляд за їхнім клінічним станом", - повідомив голова Полтавської ОВА.

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Як зазначив Пронін, для запобігання зараженню свиней африканською чумою свиней фахівці радять, зокрема, не допускати сторонніх до свого господарства, тримати свиней без контакту з іншими тваринами. Не годувати свиней кормами тваринного походження та харчовими відходами без термічного оброблення.

Також обов'язково - надавати свиней для ветеринарного огляду, вакцинацій та інших обробок.

Заборонено викидати тіла тварин, залишки від їх перероблення на звалища, узбіччя доріг.

Реалізувати свинину - дозволено з висновками спеціалістів ветмедицини після огляду тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м'яса.

Водночас населення закликали не купувати свиней у недозволених місцях торгівлі, без супровідних документів, у неблагополучній місцевості з інфекційних хвороб.

"Зважайте на рекомендації фахівців, будьте відповідальними й пильними", - додав Пронін.