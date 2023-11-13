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"Нафтогаз" взяв у своє управління колишній облгаз Фірташа на Закарпатті  

Понеділок, 13 листопада 2023, 17:42 - Лія Ільченко
 
Закарпатгаз

АТ "Закарпатгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз".

 Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".

"Закарпатгаз" став 19 підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку поточного року. Компанія обслуговує 278 тис. домогосподарств і понад 4 тис. юросіб", - ідеться в повідомленні.

"Для жителів Закарпаття тарифи, особисті рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними", - уточнили в "Нафтогазі".

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Нагадуємо:

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем. 

До 2022 року зазначені компанії контролювалися Дмитром Фірташем і займали практично монопольне становище на цьому ринку.

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"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

Нафтогаз облгази
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