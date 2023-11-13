"Нафтогаз" взяв у своє управління колишній облгаз Фірташа на Закарпатті  

Закарпатгаз

АТ "Закарпатгаз" перейшло під управління групи "Нафтогаз".

Про це повідомляють на сайті "Нафтогазу".

"Закарпатгаз" став 19 підприємством, яке перейшло під контроль держави з початку поточного року. Компанія обслуговує 278 тис. домогосподарств і понад 4 тис. юросіб", - ідеться в повідомленні.

"Для жителів Закарпаття тарифи, особисті рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними", - уточнили в "Нафтогазі".

Реклама:

Нагадуємо:

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

До 2022 року зазначені компанії контролювалися Дмитром Фірташем і займали практично монопольне становище на цьому ринку.

Реклама:

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газомережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет міністрів постановою №1335 від 25 листопада 2022 року передав "Газмережам" в експлуатацію державні газорозподільні мережі.