ExxonMobil хоче стати провідним постачальником літію для електромобілів до 2030 року

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Найбільша західна нафтовидобувна компанія, американська ExxonMobil, планує почати виробництво літію в Арканзасі - уперше в новітній історії нафтовий гігант інвестував у великий проєкт з видобутку невикопного палива.

Про це пише Bloomberg.

За словами агентства, для ExxonMobil це знаменує вихід на ринок ключового компонента для виробництва літій-іонних акумуляторів.

Так, Exxon придбав майже 50 тис га солончаків в Арканзасі і планує з 2027 року отримувати літій методом прямого видобування (DLE, direct lithium extraction) - із покладів солоних вод.

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Проєкт зробить Exxon "провідним постачальником для електромобілів до 2030 року", обіцяють в компанії.

"Exxon - одна з кількох нафтогазових компаній, які прагнуть розширити свою діяльність у сфері літію, що допоможе закріпитися на швидкозростаючому ринку накопичувачів енергії. Використання металу в батареях для електромобілів також допоможе пом'якшити втрати від очікуваного скорочення попиту на бензин і дизельне паливо протягом наступних десятиліть", - пише Bloomberg.

"Літій має важливе значення для енергетичного переходу, і ExxonMobil відіграє провідну роль у прокладанні шляху до електрифікації", - зазначив президент підрозділу низьковуглецевих рішень Exxon Ден Амманн.

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Цього року нафтовий гігант провів переговори з Tesla, Ford Motor, Volkswagen та іншими автовиробниками, прагнучи побудувати бізнес навколо цього металу, писало в липні Bloomberg з посиланням на джерела.

Літій не є геологічно дефіцитним, як інші метали для акумуляторів - кобальт і нікель, але видобуток високоякісного металу у великих масштабах є серйозною проблемою. Головний виконавчий директор Exxon Даррен Вудс заявив, що видобуток літію з солоної води, такої як ропа, може бути дешевшим і екологічнішим, ніж традиційний шахтний спосіб.

Хоча зусилля знаходяться на ранній стадії, Exxon вважає, що її досвід у бурінні та переробці рідин може дати компанії конкурентну перевагу в отриманні літію з підземних покладів солоної води. "Можливість видобувати літій з родовища Smackover Range в Арканзасі виглядає все більш багатообіцяючою", - сказав Вудс минулого місяця.

Спотові ціни на літій цього року впали через уповільнення зростання економіки в Китаї та занепокоєння щодо доступності електромобілів у США та Європі.

"Тим не менш, довгострокова картина виглядає здоровою. BloombergNEF очікує, що до кінця десятиліття світовий попит на літій зросте майже в п'ять разів", - резюмує агентство.

Економічна правда