До невдалого дизайну монет 1 та 2 гривні в Нацбанку повернуться після війни

Національному банку довелося відкласти розв'язання проблеми невдалого дизайну монет 1 та 2 гривні, але після війни до цього питання повернуться.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв’ю виданню The Page.

"У 2021 році НБУ відгукнувся на скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу", - сказав він.

"Але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї", - зазначив Шабан, коментуючи подібність дизайну указаних монет, через що їх важко відрізнити.

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За його словами, оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – це взагалі систематичний процес для всіх центральних банків.

"Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки. Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадянським суспільством", - зазначив він.

Водночас Шабан зазначив, що інших суттєвих кроків по зміні дизайну наразі не планується.

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Зокрема, не планується й випуск купюр, які вищі за номіналом на 1000 грн.

За його словами, наразі основна банкнота в обігу - 500 гривень (28% від загальної кількості банкнот в обігу).

Раніше основною була банкнота у 200 гривень.

"Я вважаю, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 грн і стала більш затребуваною", - сказав Шабан.

Водночас ситуацію на готівковому ринку вдалося стабілізувати, готівка стала повертатися до банків.

"Насамперед почали повертатися банкноти номіналом 200 грн", - повідомив заступник голови НБУ.

Тому, за словами представника Нацбанку, поки що необхідності у вищих номіналах, немає.

"Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот", - сказав Шабан.

Нагадуємо:

Монети номіналом 1 і 2 гривні з'явилися в Україні 27 квітня 2018 року.