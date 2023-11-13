Лише 16,5% справ про шахрайство в Україні доходять цьогоріч до суду

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Попри зростання в Україні у 2023 році майже в 1,5 раза кількості кримінальних проваджень по шахрайствам, лише 16,5% таких справ доходять до суду.

Про це повідомляє сервіс відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Офісу генпрокурора.

За 10 місяців 2023 року в Україні було обліковано 73160 кримінальних проваджень за ст. 190 про шахрайство.

"Цьогоріч зафіксовано у 1,3 раза більше випадків, аніж загалом за попередні 2 роки 2021-2022 — 55933.

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Кількість справ щодо шахрайства почала стрімко зростати влітку 2022. Навіть попри спад восени 2023 року, шахраї всеодно набагато активніші, аніж до початку повномасштабного вторгнення.

Так, восени 2021 року, в середньому, відкривалося 1900 справ за статтею про шахрайство.

Для порівняння, з травня по серпень 2023 року в середньому відкривалося 8,2 тисячі нових справ про шахрайство. У вересні та жовтні в середньому на місяць реєструвалося близько 6,8 тисячі проваджень.

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При цьому, попри зростаючу активність шахраїв, частка справ, яка доходить до суду, зменшилась.

Так, у 2023 році підозру було вручено по кожній п'ятій справі, а до суду надійшло лише 16,5% від відкритої кількості проваджень.

Для порівняння, за відповідний період у 2021 році до суду доходило 30% від усіх облікованих справ.