Таксі Uklon каже про атаку проросійських "журналістів" та телеграм-каналів

Функція сервісу таксі Uklon — можливість подати скаргу на водія за "антиукраїнську позицію" - викликала атаку проросійських "журналістів" та телеграм-каналів.

Про це йдеться в повідомленні Uklon.

"Починаючи з вечора п'ятниці і всі вихідні (по класиці чорного PR), фіксуємо активність проросійських "журналістів" та телеграм-каналів, які розповсюджують інформацію про функцію в нашому додатку — скаргу на водія за "антиукраїнську позицію", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як наголошують в Uklon, насправді скарга на "антиукраїнську позицію" існувала в додатку від початку повномасштабної. Вона була націлена на виявлення ДРГ. Про неї неодноразово писали і в Twitter, і в цілому у медіа-просторі. Тому, дивно, що проросійські ресурси одночасно побачили її лише зараз.

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"З ночі наш сервіс піддається DDoS-атакам (значить працюють організовано)", - кажуть в Uklon.

Відзначається тенденція, коли люди з російськими прапорцями ставлять найнижчу оцінку додатку та пишуть скарги, які не мають нічого спільного з українським сервісом.

Як припускають в Uklon, причиною загострення провокацій від російських ботів, може бути надзвичайна активність компанії у волонтерстві та допомога ЗСУ.

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"Що ж, це наше офіційне послання вам, агенти й колаборанти. За 2023-й рік ми зробили два великих збори на 80 млн — це 3000 FPV-дронів, які вже летять на голови окупантів. У наступному році цих дронів буде ще більше, особисто від Uklon", - зазначили в компанії.

Нагадуємо:

Сервіс таксі Uklon додав нову функцію – скарга за "антиукраїнську позицію" водія. Ця функція є доступною у відповідній клієнтській програмі перевізника. Даний пункт додано у меню оцінки поїздки, коли клієнт обирає 1 чи 2 зірки.

Тобто, раніше висловити незадоволення пасажири могли з приводу манери спілкування чи водіння, а тепер і за відсутність патріотизму.