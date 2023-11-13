Курс валют на 13 листопада: гривня несуттєво ослабла до долара
Понеділок, 13 листопада 2023, 09:45 -
13 листопада готівкова гривня зберігає стабільність на "чорному ринку", в банках національна валюта дещо ослабла до долара.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,22 – 37,74 грн проти котирувань у 37,61 – 37,72 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,17 – 40,37 грн проти курсу 40,12 – 40,40 грн за євро напередодні.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,3 - 37,75 грн (курс на 10 листопада – 37,25 - 37,7 грн);
- Євро – 39,9 - 40,45 грн (курс на 10 листопада – 39,9 - 40,45 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,0 - 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,0 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 37,3 - 37,9 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.
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