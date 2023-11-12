Японія припинить компенсацію вартості квитків для українців, які евакуюються до країни

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Японська урядова програма підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії за допомогою комерційних рейсів, закінчиться у листопаді.

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що програма стартувала у квітні минулого року. Уряд Японії один раз на тиждень забезпечував місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України.

Відповідно програмою вже скористалися понад 270 людей.

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Припинення програми відбувається через перегляд японським урядом міграційного законодавства буде задіяна нова система.

Згідно з новою системою, люди, які виїхали з районів конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця, отримають гарантії, подібні до тих, які отримують біженці.

"Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями", – йдеться я в повідомленні.

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Крім того, їм буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку працевлаштування. Також одним з чинників припиненням підтримки перельоту є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.

Додається, що агентство імміграційної служби зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.

Нагадаємо:

До України найближчим часом надійдуть трансформатори та сонячні панелі від японських партнерів.