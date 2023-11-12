Протест польських перевізників триває, черги вантажівок досягають 140 годин

Перед польсько-українським кордоном все ще стоять гігантські черги вантажівок – польські перевізники, які протестують, не збираються згортати протест.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Протест перевізників на польсько-українських прикордонних переходах триває з понеділка. Перевізники вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок.

Наразі час очікування на прикордонному переході Дорогуськ становить 55 годин, на Корчовій – понад 100 годин, а на Гребенне – до 140 годин.

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У Корчовій протестувальники пропускають 15 вантажівок на годину, хоча ще в п'ятницю це був лише один автомобіль на годину.

Незважаючи на ці невеликі поступки, польські перевізники не збираються здаватися і продовжуватимуть свій протест.

У понеділок делегація з трьох членів збирається на переговори з представниками українського уряду, повідомив RMF FM Томаш Борковський, член Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, а також голова страйку в Корчовій.

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"Завтра ми йдемо з вимогами відновлення комерційних дозволів для українських і польських перевізників, з виключенням польських і європейських автомобілів системи єЧерга, а також з відкликанням і припиненням видачі ліцензій для вантажівок з іноземним капіталом, з-за меж Європейського Союзу", – пояснив Борковський.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

А також колонку про те, чому Україна не має права піти назустріч вимогам польських перевізників.