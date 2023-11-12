Ціна на кукурудзу впала до трирічного мінімуму через прогнози рекордного врожаю в США

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Ціна на кукурудзу продовжує падати, досягнувши трирічного мінімуму, оскільки очікується, що американські фермери зіберуть рекордний урожай цього сезону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, зібраний урожай кукурудзи в США складе понад 386 млн тонн, що перевищує прогнози аналітиків і попередній рекорд 2016 року в 15,148 млрд. бушелів, повідомляє в четвер Міністерство сільського господарства США.

Чиказька кукурудза з поставкою в грудні подешевшала на 1% до 4,63 дол за бушель, раніше її ціна пускалася до 4,61 дол, що є найнижчим показником з 29 грудня 2020 року.

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"Достатня пропозиція в найбільшому світовому виробнику означає, що тепер увага зміщується на майбутній урожай в ключовому виробнику Бразилії, а також на світовий попит на американську кукурудзу", – йдеться в повідомленні.

За словами аналітика Farm Futures Жаклін Холланд, будь-які позитивні новини щодо використання кукурудзи в США матимуть велике значення для підтримки цін на кукурудзу протягом наступного місяця.

Що стосується інших товарів, то ф'ючерси на соєву олію зростають третій день поспіль в Чикаго. Соєві боби торгуються стабільно, після зростання на 0,3%.

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Нагадаємо:

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Економічна правда.