НБУ скоротив чистий продаж валюти за тиждень на 175 мільйонів доларів
Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня скоротився до 387,8 мільйонів доларів.
Про це свідчать дані регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".
Купівля валюти залишається на невисокому рівні – 1,26 млн дол, проте суттєво збільшився продаж валюти клієнтами банків: за чотири дні тижня (без п'ятниці) вона становила в середньому 206,6 млн дол на день порівняно із 187,3 млн дол попереднього тижня.
За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,63%, або на 23 копійки – до 36,0360 грн/дол, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/дол.
В обмінниках за тиждень долар подешевшав лише приблизно на 2 копійки – до рівня 37,68 грн/дол.
Нагадаємо:
На 1 листопада міжнародні резерви України становили 38,9 мільярда доларів - у жовтні вони знизились на 1,9%.