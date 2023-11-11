Всі розділи
Укр / Рус

НБУ скоротив чистий продаж валюти за тиждень на 175 мільйонів доларів 

Субота, 11 листопада 2023, 17:21 - Анастасія Дячкіна

Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня скоротився до 387,8 мільйонів доларів. 

Про це свідчать дані регулятора, передає "Інтерфакс-Україна". 

Купівля валюти залишається на невисокому рівні – 1,26 млн дол, проте суттєво збільшився продаж валюти клієнтами банків: за чотири дні тижня (без п'ятниці) вона становила в середньому 206,6 млн дол на день порівняно із 187,3 млн дол попереднього тижня.  

За результатами тижня курс гривні на міжбанку зміцнився на 0,63%, або на 23 копійки – до 36,0360 грн/дол, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/дол.

Реклама:

В обмінниках за тиждень долар подешевшав лише приблизно на 2 копійки – до рівня 37,68 грн/дол.

Нагадаємо: 

На 1 листопада міжнародні резерви України становили 38,9 мільярда доларів - у жовтні вони знизились на 1,9%.

Реклама:








НБУ
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
ВАКС затвердив угоду з двома фігурантами справи ексголови НБУ Шевченка 10 листопада 2023, 21:40
Нацбанк удвічі скоротив термін повернення валютної виручки для агроекспортерів 10 листопада 2023, 20:32
Держбанки хочуть вкластися в американські облігації, але НБУ проти. Що відбувається? 8 листопада 2023, 14:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті