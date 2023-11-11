Теплопостачання в частині Києва призупинено на 2 дні через ремонтні роботи

Київтеплоенерго розпочало технічне обслуговування теплоджерела, яке постачає тепло в частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що фахівці Київтеплоенерго розпочали технічні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів.

"Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене. Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону", – йдеться в повідомленні.

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У КМДА додають, що роботи ведуться у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг.

Економічна правда.