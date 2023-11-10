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Теоретичний іспит на водійські права можна буде складати без навчання в автошколі

П'ятниця, 10 листопада 2023, 19:10 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів затвердив порядок, який дозволяє українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію", - зазначив він.

Міністр додав, що такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року.

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Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом така послуга буде доступна і в ЦНАПах.

Крім цього, ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим.

Зміни набудуть чинності після оприлюднення відповідного документу

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Нагадуємо:

Уряд на засіданні 15 вересня вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

МВС авто освіта
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