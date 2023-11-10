З 11 листопада експорт з України певних видів агропродукції здійснюватимуть лише верифіковані виробники

Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило три накази щодо внесення 735 українських аграрних підприємств до переліку верифікованих експортерів, які здійснюють вивезення певних груп агротоварів.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"З 11 листопада розпочинається експорт деяких видів сільськогосподарської продукції за новими правилами", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на засіданні координаційної ради з логістики в сільському господарстві.

Наразі триває подання заявок до Державного аграрного реєстру для внесення агропідприємців до переліку верифікованих експортерів.

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З 6 листопада вже надійшло понад 1 тис заявок про внесення до списку верифікованих експортерів. Їх оперативно розглядають та ухвалюють відповідні рішення.

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Раніше три країни Європейського Союзу ввели національні заборони на експорт української агропродукції.

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У відповідь на це уряд України запропонував 5 країнам-сусідам компромісний сценарій щодо експорту чотирьох груп агротоварів - здійснення верифікації.

Запропонований механізм контролю покликаний запобігти викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС.

Згодом уряд схвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".

Згідно з документом, буде сформовано перелік верифікованих суб'єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки.

Ознайомитися зі списками верифікованих підприємств можна на сайті Мінагрополітики.