Без світла з різних причин лишаються 419 населених пунктів – "Укренерго"

фото: укренерго

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 419 населених пунктів. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

При цьому у четвер, 9 листопада, добовий максимум споживання був вище на 0,4%, ніж у середу, 8 листопада. При цьому середньодобова температура була на 1,2°C нижче, ніж 8 листопада. (7,2°C проти 9°C).

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"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів. "Укренерго" не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів.

Ліміти споживання не запроваджувались", - заявили в компанії.



Експорт 10 листопада здійснюється до Словаччини, Румунії та Молдови в нічні години (добовий мінімум споживання) та денні години (активна робота електростанцій на ВДЕ) загальним обсягом 3 835 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 367 МВт.



А імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години (періоди максимального споживання) зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 1600 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 217 МВт.

Як додали в Міненерго, через обстріли у південному регіоні відключилася лінія електропередачі напругою 220 кВ. Також було відключено дві вітрові електростанції - їхню роботу вже відновили.



Економічна правда

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