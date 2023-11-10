Єврокомісія надіслала запит до TikTok і YouTube щодо заходів на захист дітей від шкідливої інформації

reuters

Єврокомісія надіслала платформам TikTok і YouTube запити стосовно заходів, спрямованих на захист дітей та підлітків від шкідливої інформації.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

"9 листопада Європейська Комісія офіційно направила компаніям TikTok та YouTube запити на інформацію відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Комісія просить компанії надати більше інформації про заходи, які вони вжили для виконання своїх зобов'язань щодо захисту неповнолітніх відповідно до DSA, включаючи зобов'язання, пов'язані з оцінкою ризиків, зокрема, щодо ризиків для психічного та фізичного здоров'я неповнолітніх, а також щодо використання їхніх послуг неповнолітніми", - заявили в Єврокомісії.

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TikTok і YouTube повинні надати інформацію за цим запитом до 30 листопада, і на основі цих відповідей Єврокомісія буде робити наступні кроки.

Зазначається, що це може призвести до відкриття розслідування щодо дій обох компаній, процедура якого викладена у відповідних статтях закону "Про цифрові послуги".

Так, Єврокомісія може накладати штрафи за неправильну, неповну або хибну інформацію, надану у відповідь на запит. Неспроможність компаній відповісти на запит може призвести до накладення на них штрафних стягнень.

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Еконосічна правда