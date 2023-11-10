Нафта дешевшає третій тиждень поспіль на тлі спаду побоювань щодо війни на Близькому Сході

reuters

Ціни на нафту трохи зросли 10 листопада, але падають вже третій тиждень поспіль, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом зменшилися, що дозволило знову заявити про себе побоюванням щодо попиту.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень зросли на 41 цент, або на 0,5%, до 80,42 долара за барель станом на 05:50 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) на грудень коштували 76,06 долара, подорожчавши на 32 центи, або на 0,4%.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent на цьому тижні знизилися на 5,7%, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися на 5,9% з минулого тижня. Три тижні падіння є найдовшою тижневою серією втрат для обох бенчмарків після чотиритижневого падіння з середини квітня до початку травня.

"Загроза перебоїв з поставками з Близького Сходу продовжує знижуватися", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

"Конфлікт залишається добре локалізованим в межах Гази, незважаючи на побоювання, що він може розростися, оскільки сусідні арабські країни демонструють своє невдоволення", - кажуть аналітики.

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У четвер, 9 листопада, Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупинити військові операції в деяких частинах північної Гази на чотири години на день, хоча не було жодних ознак повного припинення вогню.

Відчуття, що перебої з постачанням через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС зменшуються, з'являється на тлі зростання занепокоєння щодо попиту, особливо з боку Китаю, найбільшого світового імпортера нафти.

Слабкі економічні дані Китаю цього тижня посилили занепокоєння щодо падіння попиту. Крім того, нафтопереробні заводи Китаю попросили скоротити поставки з Саудівської Аравії в грудні.

Однак аналітики Citi заявили 9 листопада, що очікують послаблення тиску і відновлення цін після падіння до найнижчого рівня з липня на початку цього тижня.

"Ми очікуємо, що ціни консолідуються, і ми зберігаємо наші короткострокові прогнози цін, підтримку яким, як очікується, нададуть скорочення ремонтних робіт на нафтопереробних заводах і зміна співвідношення між ризиком і винагородою для інвесторів після недавнього розпродажу", - зазначили в Citi.

Економічна правда