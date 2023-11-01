Новини 1 листопада: росіяни знову вдарили по Кременчуцькому НПЗ, Приватбанк наростив чистий прибуток

Про Кременчуцький НПЗ. Росіяни безпілотниками атакували нафтопереробний завод в Кременчуці, інформація щодо руйнувань з’ясовується.

Про Приватбанк. Чистий прибуток державного Приватбанку за січень-вересень 2023 року становив 43,37 млрд грн, що в 3 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Про очікування бізнесу. Український бізнес погіршив індекс очікувань ділової активності нижче за нейтральний рівень (50 пунктів).

Про ФРС. Федеральна резервна система (ФРС) США вирішила зберегти ключову ставку без змін на рівні 5,25-5,5%.

Реклама:

Про газові сховища. Газові сховища в ЄС майже повністю заповнені, що змушує енергетичні компанії блоку розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні пікового попиту у зимові місяці.

Ексклюзиви ЕП

Україна втрачає валюту через "чорне" зерно. Як влада намагається перекрити схеми з експортом збіжжя

Реклама:

Мільярди доларів не повертаються в країну. Як недобросовісні експортери виводять валюту з України та чому правоохоронці, Нацбанк та уряд тільки зараз почали активно боротися із схемним експортом зерна.

Вихід на пенсію в Україні: хто і коли йде на "відпочинок" та скільки отримуватиме

Які пенсійні системи існують в Україні, у скільки років можна вийти на пенсію, яким категоріям та на який розмір пенсійних виплат розраховувати?