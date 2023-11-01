Митниця з початку року перерахувала до бюджету майже 376 мільярдів

Державна митна служба України за січень-жовтень 2023 року перерахувала до державного бюджету 375,9 мільярдів гривень митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

За результатами жовтневих митних оформлень імпорту та експорту товарів, Державна митна служба перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів.

Порівняно з вереснем, у жовтні продовжилась тенденція щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

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Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.

Нагадаємо:

За перші дев’ять місяців року в Україну імпортували товарів на 46,6 мільярда доларів, експортували з України – на суму 27,1 мільярда доларів.

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