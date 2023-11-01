Мільярдер Балмер, який починав помічником Білла Гейтса, увійшов до топ-5 світових багатіїв

Стів Балмер Фото: CNN

Мільярдер Стів Балмер, який починав свою кар'єру як помічник співзасновника Microsoft Білла Гейтса, став п'ятою найбагатшою людиною у світі.

Про це пише CNN із посиланням на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

При цьому Балмер лише на одну позицію від Гейтса.

"Стів Балмер, який приєднався до Microsoft 24-м працівником у 1980 році, за останній рік збільшив свої статки до 117 мільярдів доларів, свідчать дані Bloomberg. Цей показник лише на 5 мільярдів доларів менший від оціночної вартості статків Гейтса у 122 мільярди доларів.

Реклама:

Мільярди Балмера ставлять його на п'яте місце в рейтингу багатіїв, а його статки з початку року зросли більш ніж на 30 мільярдів доларів. Попереду Балмера лише Ілон Маск, Бернар Арно, Джефф Безос і Білл Гейтс. А замикають топ-10 за Балмером Ларрі Еллісон, Уоррен Баффет, Ларрі Пейдж, Марк Цукерберг і Сергій Брін. Балмер унікальний серед когорти топ-10 тим, що він єдиний, хто не є засновником великої бізнес-імперії", - пише CNN.

Зазначається, що Балмер навчався в Гарвардському університеті, де і познайомився з Гейтсом. У той час як Гейтс кинув навчання, щоб заснувати Microsoft, Балмер закінчив університет у 1977 році, отримавши ступені з прикладної математики та економіки.

Балмер розпочав свою кар'єру в Microsoft як помічник президента, хоча його роль на той час була більше схожа на роль бізнес-менеджера швидкозростаючого виробника програмного забезпечення. Він піднявся по кар'єрних сходах і врешті-решт став президентом, а потім генеральним директором компанії, змінивши на цій посаді Гейтса.

Реклама:

Балмер залишив посаду генерального директора у 2014 році, того ж року, коли він купив баскетбольну команду NBA "Лос-Анджелес Кліпперс".

Значна частина статків Балмера залишається пов'язаною з акціями Microsoft. За оцінками Bloomberg, Балмер володіє приблизно 4% акцій компанії. Лише у 2023 році акції Microsoft зросли приблизно на 40%, значною мірою завдяки росту в технологічному секторі, спричиненому розвитком штучного інтелекту.

Економічна правда