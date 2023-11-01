Мережа коворкінгів WeWork, яку оцінювали у майже $50 мільярдів, готується до банкрутства

reuters

Американська мережа коворкінгів WeWork планує подати заяву про банкрутство вже на наступному тижні - компанія бореться з величезною купою боргів і значними збитками.

Про це пишуть The Wall Street Journal і Reuters із посиланням на джерела.

Акції стартапу одразу впали на 32% на торгах після того, як WSJ вперше повідомив про цю новину. Цього року вони загалом впали приблизно на 96%.

Раніше WeWork заявила, що уклала угоду з кредиторами про тимчасову відстрочку виплат за частиною боргу, оскільки пільговий період наближається до кінця.

Реклама:

Станом на кінець червня компанія мала чистий довгостроковий борг у розмірі 2,9 мільярда доларів і понад 13 мільярдів доларів за довгостроковими договорами оренди, в той час як зростання вартості запозичень завдає шкоди сектору комерційної нерухомості.

"Подача WeWork заяви про банкрутство означатиме приголомшливий поворот долі для компанії, яка у 2019 році оцінювалася у 47 мільярдів доларів, і стане чорною плямою для інвестора - SoftBank, який втратив мільярди.

Компанія перебуває у скрутному становищі відтоді, як її плани вийти на біржу у 2019 році зірвалися через скептицизм інвесторів щодо її бізнес-моделі, яка полягає у довгостроковій оренді та короткостроковій здачі в оренду, а також через занепокоєння з приводу значних збитків", - пише Reuters.

Реклама:

Проблеми WeWork не вщухали і в наступні роки. Їй таки вдалося вийти на біржу в 2021 році за значно зниженою оцінкою. Її головний інвестор, японський конгломерат SoftBank, вклав десятки мільярдів доларів, щоб підтримати стартап, але компанія продовжувала втрачати гроші.

У серпні WeWork висловив "значні сумніви" щодо своєї здатності продовжувати діяльність, а численні топ-менеджери, включно з генеральним директором Сандіпом Матрані, звільнилися цього року.

Економічна правда