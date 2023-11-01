Подаровані Варшавою вагони метро вийшли в рейс на одній з гілок київського метрополітену

КМДА

На "зелену" гілку столичного метрополітену 1 листопада вийшов потяг із вагонів метро, які Київ отримав від Варшави.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Отримані вагони належать до рухомого складу серії № 81, який також експлуатується і в київському метро. Цю серію розробили в СРСР у другій половині 1970-х років.

КМДА

Проте більшість із них будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу.

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Як пояснив міський голова Віталій Кличко, зараз 80% парку столичного метро складають вагони, що виготовлені за радянських часів, і в їх конструкції застосовуються вузли та деталі переважно російського виробництва. Тому більшість переданих вагонів стануть "донорами" для капітального ремонту наявного рухомого складу.

"Допомога, отримана від польських друзів, забезпечить безперебійну роботу київського метрополітену, безпеку руху поїздів і безпечне перевезення пасажирів", — наголосив очільник Києва.

Наразі вагони, отримані в межах цього проєкту, проходять поетапну перевірку для визначення технічного стану рухомого складу та його комплектуючих. Надалі фахівці складуть перелік деталей та вузлів, які будуть сформовані в резерв запчастин – для проведення поточних та капітальних ремонтів вагонів столичного метро.

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Нагадуємо:

У 2023 році столиця Польщі в якості благодійної допомоги передала Києву 60 вагонів метро.

Транспортування до Києва всіх 60 вагонів тривало 7 місяців. Останній поїзд прибув до столиці 24 жовтня.