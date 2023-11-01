Продаж Forbes Global: угоду відстрочили, а Мусаєв відмовився від заяв про купівлю - ЗМІ

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Угоду з продажу Forbes 28-річному гендиректору Luminar Technologies Остін Расселл відтермінували приблизно на 2 тижні, оскільки бізнесмен не встиг зібрати потрібну суму 800 мільйонів доларів до 1 листопада.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Forbes Global Media, яка зараз належить інвестиційній компанії Integrated Whale Media, в рамках угоди оцінили у 800 млн дол, що приблизно на 30% перевищує реальну вартість Forbes.

Видання зазначає, що у Рассела таких грошей не було і немає, а яких інвесторів він знайшов, невідомо навіть зараз – через чотири місяці після оголошення про угоду.

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Приблизно 300 млн дол нібито мала дати індійська Sun Group та її віцепрезидент Шив Хемка, але ці гроші опинилися під питанням через зв'язок з Росією і Китаєм.

Axios припускає, що саме з цим пов'язана затримка: Рассел і його партнери намагаються знайти альтернативу грошам Sun Group.

Ще одним інвестором угоди видання називає кенійського підприємця Джуліуса Мвале.

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Водночас російський бізнесмен Магомед Мусаєв, який хвалився, що за угодою насправді стоїть він, сказав виданню, що не інвестує у Forbes жодного долара.

Також видання пише, що якщо Расселу не вдасться закрити угоду, на Forbes є ще принаймні один покупець.

Нагадуємо:

Російський олігарх та власник російської версії журналу Forbes Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами у червні заявляв, що став новим власником усієї медіагрупи Forbes. Про це написало видання The Washington Post, посилаючись на отримані п'ять аудіозаписів та один відеозапис, у яких Мусаєв нібито говорив про це.

"Ви ж розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ відкриє мені доступ до будь-кого", - говорив також росіянин.

Як свідчать записи, Мусаєв повторював це твердження знову і знову, пише видання. На відеозаписі, який отримало у своє розпорядження видання The Post, він називає бізнесмена Остіна Рассела "обличчям" угоди й наполягає на тому, щоб його власну причетність до неї замовчували.

В Forbes Ukraine сумніваються, що угода з придбання усієї медіагрупи Forbes російським олігархом Магомедом Мусаєвим, мала місце.

Економічна правда