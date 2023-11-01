Продаж Forbes Global: угоду відстрочили, а Мусаєв відмовився від заяв про купівлю - ЗМІ
Угоду з продажу Forbes 28-річному гендиректору Luminar Technologies Остін Расселл відтермінували приблизно на 2 тижні, оскільки бізнесмен не встиг зібрати потрібну суму 800 мільйонів доларів до 1 листопада.
Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела.
Forbes Global Media, яка зараз належить інвестиційній компанії Integrated Whale Media, в рамках угоди оцінили у 800 млн дол, що приблизно на 30% перевищує реальну вартість Forbes.
Видання зазначає, що у Рассела таких грошей не було і немає, а яких інвесторів він знайшов, невідомо навіть зараз – через чотири місяці після оголошення про угоду.
Приблизно 300 млн дол нібито мала дати індійська Sun Group та її віцепрезидент Шив Хемка, але ці гроші опинилися під питанням через зв'язок з Росією і Китаєм.
Axios припускає, що саме з цим пов'язана затримка: Рассел і його партнери намагаються знайти альтернативу грошам Sun Group.
Ще одним інвестором угоди видання називає кенійського підприємця Джуліуса Мвале.
Водночас російський бізнесмен Магомед Мусаєв, який хвалився, що за угодою насправді стоїть він, сказав виданню, що не інвестує у Forbes жодного долара.
Також видання пише, що якщо Расселу не вдасться закрити угоду, на Forbes є ще принаймні один покупець.
Нагадуємо:
Російський олігарх та власник російської версії журналу Forbes Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами у червні заявляв, що став новим власником усієї медіагрупи Forbes. Про це написало видання The Washington Post, посилаючись на отримані п'ять аудіозаписів та один відеозапис, у яких Мусаєв нібито говорив про це.
"Ви ж розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ відкриє мені доступ до будь-кого", - говорив також росіянин.
Як свідчать записи, Мусаєв повторював це твердження знову і знову, пише видання. На відеозаписі, який отримало у своє розпорядження видання The Post, він називає бізнесмена Остіна Рассела "обличчям" угоди й наполягає на тому, щоб його власну причетність до неї замовчували.
В Forbes Ukraine сумніваються, що угода з придбання усієї медіагрупи Forbes російським олігархом Магомедом Мусаєвим, мала місце.
Економічна правда