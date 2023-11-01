У "Дії" тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги для ВПО: що зміниться

З 1 листопада послуга "Допомога для ВПО" в "Дії" буде тимчасово недоступною, оскільки Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлюватимуть сервіси.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у Дії не працює, зможете зробити це офлайн", - йдеться в повідомленні.

Після оновлення послуги подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину.

Реклама:

Крім цього виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї а також зміняться умови виплат: фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

"Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам", - нагадали в Мінцифри.

Після оновлення у "Дії" працюватимуть такі послуги для ВПО:

Реклама:

зміна фактичного проживання

скасування статусу ВПО.

Нагадуємо:

Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали критеріям, що зменшило видатки державного бюджету на 400 мільйонів гривень на місяць.

Економічна правда



