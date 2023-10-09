Азербайджан передасть Україні ще одну партію обладнання для відновлення електромереж
Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.
Про це повідомляє Міненерго за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Україні Сеймура Мардалієва.
"Ми дуже цінуємо нашу співпрацю з Азербайджаном в енергетичному секторі, і ми дуже сподіваємося, що це співробітництво буде посилюватися", - заявив Галущенко.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.
До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.
"Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів", - йдеться у повідомленні.
За словами Галущенка, інтенсифікація співпраці України і Азербайджану у цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону.
Економічна правда