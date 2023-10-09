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Азербайджан передасть Україні ще одну партію обладнання для відновлення електромереж

Понеділок, 9 жовтня 2023, 20:40 - Олексій Павлиш

Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж.

Про це повідомляє Міненерго за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Україні Сеймура Мардалієва.

"Ми дуже цінуємо нашу співпрацю з Азербайджаном в енергетичному секторі, і ми дуже сподіваємося, що це співробітництво буде посилюватися", - заявив Галущенко.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.

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До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

"Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів", - йдеться у повідомленні.

За словами Галущенка, інтенсифікація співпраці України і Азербайджану у цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону.

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Економічна правда

Азербайджан Міненергетики Україна
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