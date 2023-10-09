Рубль не зупиняє падіння після промови Путіна на Валдаї

Рубль на Московській біржі продовжує дешевшати після промови глави РФ Владіміра Путіна на форумі "Валдай" минулого тижня, а після атаки на Ізраїль бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС рубль ще й прискорив падіння.

Про це свідчать дані біржі та повідомлення російських ЗМІ.

Так, 9 жовтня рубль різко прискорив падіння, пише "Forbes Росія"

Долар оновив максимум минулого тижня, перевищивши 102 рублі, що на 1,94 рубля вище рівня минулих торгів. Євро коштує 108 рублів і подорожчало на 2,13 рубля.

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Як зазначає російське агентство "Интерфакс", це новий рекорд, починаючи з 23 березня 2022 року.

З літа минулого року рубль знецінився до основних світових валют у середньому вдвічі. Наприкінці червня - на початку липня минулого року долар США торгувався в Росії близько 50-51 руб/1 долар, євро - 51-52 руб/1 євро.

Нагадуємо:

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Рубль відновив падіння 5 жовтня під час виступу Владіміра Путіна на форумі Валдай, переваливши за психологічну позначку 100 руб/1 долар.