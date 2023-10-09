Нобелівську премію з економіки присуджено Клаудії Голдін 

Нобелівську премію з економіки 2023 року присуджено професорці Гарвардського університету Клаудії Голдін.

Про це оголосив генеральний секретар Шведської королівської академії наук Ганс Еллегрен.

Клаудія Голдін отримала нагороду за "внесок у розуміння наслідків виходу жінок на ринок праці".

Голдін зібрала дані архівів США більш ніж за 200 років. Це дало змогу визначити, як і чому відмінності в доходах представників різних статей змінювалися з плином часу.

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"Розуміння ролі жінки у праці важливе для суспільства. Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про (...) роль жінок і про те, які бар'єри, можливо, потрібно усунути в майбутньому", - заявив голова комітету премії в галузі економічних наук Якоб Свенссон.

Нагадуємо:

Нобелівські лауреати отримують золоту медаль, іменний диплом і грошову премію.

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У 2023 році премія становить 11 мільйонів шведських крон, або близько 994 тисяч доларів.

Премію з економіки, на відміну від Нобелівських премій з фізіології та медицини, хімії, фізики, літератури та премії миру, заснував не сам Альфред Нобель, а Шведський національний банк 1968 року. Нинішня премія з економіки стала 55-ю з 1969 року.

У 2022 році лауреатами Нобелівської премії з економіки 2022 року стали американці Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг "за дослідження банків і фінансових криз".

Американська економістка, історик та фахівець з гендерних питань Клаудія Голдін народилася 1946 року. 1967 року здобула ступінь бакалавра економіки в Корнельському університеті, 1969 року стала магістром з економіки в Чиказькому університеті, 1972 року там же отримала докторський ступінь з економіки.

У 1990 році Голдін приєдналася до викладацького складу економічного факультету в Гарвардському університеті. У 2013-2014 рр. вона була головою Американської економічної асоціації.

Голдін відома роботами про жінок в економіці. Її найбільш значущі статті в цій галузі - про прагнення жінок до розвитку кар'єри і прихильності сім'ї, а також про причини того, чому жінки тепер становлять більшість серед студентів.