Заборону на роботу громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві продовжили

У Києві продовжили заборону на рух громадського транспорту під час сигналу "повітряна тривога".

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус).

"Після обговорень, було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше - транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

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Таке рішення військова адміністрація обумовила заходами безпеки.

Нагадуємо:

Із 4 жовтня оплатити проїзд в громадському транспорті Києва банківською карткою, Apple Pay, Google Pay або цифровою транспортною картою можна буде лише за дві поїздки разом.

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У Києві систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.