Міжбанківську комісію в Україні під час розрахунків картами знижено до кінця війни - АМКУ

Антимонопольний комітет погодив зниження MasterCard і Visa ставки інтерчейнджу (міжбанківську комісію) з 0,9% до 0,7%.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Зазначається, що дана ставка діятиме на період війни.

"Антимонопольний комітет України надав на період війни дозвіл компаніям MasterCard Europe S.A. і Visa International Service Association на зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій (ставки інтерчейнджу), які сплачують еквайри на користь емітента, в Україні з 0,9% до 0,7%", - йдеться в повідомленні.

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Комітет очікує, що ці зміни дадуть змогу торговельним мережам зберегти чинний рівень цін для споживача, а також сприятимуть розвитку малих і середніх підприємців та загалом економічному розвитку України.

Також наголошується, що указані зміни ухвалено з урахуванням інтересів усіх учасників ринку в умовах воєнного стану.

Відомство уточнило, що ставка 0,7% діятиме "не раніше наступного робочого дня після закінчення 14 календарних днів після дати отримання дозволу комітету відповідно до закону про конкуренцію, до наступного робочого дня після закінчення 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану".

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Зазначається, що після цього терміну MasterCard і Visa повернуться до узгодженої з АМКУ ще до війни ставки 0,9%.

"Упровадження подальшого зниження рівня міжбанківської комісії – це спроба державних органів та інших представників галузі відповісти на запит про допомогу торгових мереж, які зазнали значних економічних втрат, спричинених війною", - зазначив АМКУ.

Нагадуємо:

Підписаний у травні 2021 року меморандум між MasterCard, Visa та НБУ передбачав установлення ставки інтерчейндж 1,2% з 1 липня 2021 року та поступове її зниження, зокрема з 1 липня 2023 року з 1% до 0,9%.

Однак на час війни ставку було спочатку обнулено, а потім поступово підвищено до 0,7%. Рішення Visa і MasterCard повернути її на рівень 0,9% з 1 липня цього року піддали різкій критиці торговельні мережі. Найбільші на ринку банки - ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк - зі свого боку, зберегли тарифи на еквайринг для своїх клієнтів незмінними (приблизно 1,3-1,5%), проте закликали MasterCard і Visa підтримати цю ініціативу та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року до 0,9%.

Однак Ощадбанк зазначив, що "в разі незниження платіжними системами рівня інтерчейнджу протягом одного-двох місяців банк перегляне своє рішення".

Згідно з даними НБУ, частка платіжних терміналів ПриватБанку, Ощадбанку та Райффайзен Банку на початок року становила відповідно 60,4%, 19,6% і 7,6%.