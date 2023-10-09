Найпоширенішим шахрайством в Україні під час війни стали продажі в інтернеті

Кожен дев'ятий опитаний українець ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.

Це показали результати масштабного опитування Нацбанку та платформи відкритих даних Опендатабот.

Згідно з результатами опитування, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла активність кібершахраїв. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від імені держави, міжнародних та благодійних організацій.

Було виявлено, що 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.

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Найчастіше злочинці ошукують молодь (18-24) та людей у віці 65+.

За даними опитування, найчастіше українців ошукували під час покупки/продажу товару в інтернеті — з таким стикався кожен другий респондент (52,74%).

Друга за популярністю злодійська схема — фішингові посилання (18,57%). У 12,04% шахраї зламали соцмережі, а ще в 10,18% виманювали інформацію телефоном тощо.

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Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення.

Більшість випадків, коли громадяни втрачали свої кошти, виникали через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу.

Половина від загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками відбувалася через соціальну інженерію.

Нагадуємо:

За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито майже 60 тисяч проваджень про шахрайство за ст. 190 ККУ. Це більше, ніж навіть загалом за два попередні 2 роки: так, у 2021 було відкрито 23,8 тисячі проваджень, а у 2022 — 32 тисячі.

Опендатабот у партнерстві з Національним банком України запустили масштабний просвітницький проєкт, аби з'ясувати, як працюють шахраї у воєнний час, та навчити українців протидіяти кібершахрайству.

"ШахрайГудбай" — це інформаційна кампанія НБУ та його партнерів, мета якої – навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.