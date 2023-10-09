Нафта різко подорожчала на тлі атаки ХАМАСу на Ізраїль

Ціни на нафту 9 жовтня зросли більш ніж на 3 долари за барель, оскільки військові зіткнення між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС поглибили політичну невизначеність на Близькому Сході та викликали занепокоєння щодо поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту марки Brent піднялися на 3,10 долара, або на 3,67%, до 87,68 долара за барель до 04:00 за Гринвічем.

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Нафта West Texas Intermediate у США продорожчала на 3,26 долара, або на 3,94% до 86,05 долара за барель.

Обидва контрольні показники раніше підскочили більш ніж на 4 долари за барель, а потім трохи знизилися.

Що вплинуло на ціни

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Сплеск цін на нафту після зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході змінив тенденцію минулого тижня до найбільшого тижневого падіння з березня, коли Brent впала приблизно на 11%, а WTI впала більш ніж на 8% на тлі побоювань щодо високих процентних ставок та їх впливу на світовий попит.

Спалах насильства з боку палестинського угруповання ХАМАС загрожує зірвати зусилля США щодо зближення між Саудівською Аравією та Ізраїлем, за якого королівство нормалізує відносини з Ізраїлем в обмін на оборонну угоду між Вашингтоном і Ер-Ріядом.

Повідомляється, що посадовці Саудівської Аравії повідомили Білому дому 6 жовтня, що вони готові збільшити видобуток наступного року в рамках запропонованої ізраїльської угоди.

Збільшення видобутку в Саудівській Аравії допомогло б зменшити напруженість після місяців скорочення поставок з боку ключових виробників Саудівської Аравії та Росії.

Нормалізація саудівсько-ізраїльських відносин, ймовірно, заморозить нещодавні кроки до розрядки між Саудівською Аравією та Іраном, який відкрито схвалив атаки ХАМАС.

Аналітики стурбовані тим, що поставки нафти можуть скоротитися, якщо Іран буде втягнутий у конфлікт.

Нагадуємо:

Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.