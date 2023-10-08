Саудівська Аравія вивчає можливість використання малих ядерних реакторів

Саудівська Аравія зацікавлена ​​у вивченні технології модульних ядерних реакторів, оскільки прагне диверсифікувати свої джерела енергії.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Саудівська Аравія будує випробувальний реактор і шукає допомоги від США, щоб розвинути власну ядерну програму.

За словами міністра енергетики Саудівської Аравії, королівство "пізно прийшло" до ядерної енергетики та прагне вивчити всі типи та застосування атомної генерації. Загалом країна прагне диверсифікувати свої джерела та виробляти чистішу енергію для внутрішнього використання та експорту.

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Крім того, Саудівська Аравія також досліджує джерела геотермальної енергії, в тому числі в західних районах країни, які знаходяться далеко від ресурсів викопного палива.

Проте попри розвитком відновлюваних джерел всередині країни, таких як сонячна енергія та системи уловлювання вуглецю, Ер-Ріяд також інвестує у розширення потужностей видобутку нафти.

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Саудівська Аравія веде переговори з виробником електромобілів Tesla про створення у країні виробничих потужностей компанії.