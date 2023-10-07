НБУ запровадив додаткові ознаки дефолту боржника
Нацбанк продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені, зокрема про визнання банком дефолту боржника.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Так, з 31 жовтня 2023 року відновлюються окремі вимоги положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2016 року №351 (зі змінами).
Відповідно, відновлюються вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.
Водночас запроваджуються додаткові ознаки дефолту боржників – юридичних осіб, активи яких оцінюються на індивідуальній основі.
До таких ознак належать:
- значне пошкодження або знищення майна, необхідного для здійснення боржником операційної діяльності;
- розташування всього або значної частини бізнесу боржника на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ;
- втрата ринків збуту або спроможності здійснювати діяльність;
- фінансовий стан боржника, що свідчить про його неспроможність забезпечувати виконання зобов’язань зі сплати відсотків перед усіма банками-кредиторами та іншими кредиторами – фінансовими установами.
"Банки почнуть враховувати запроваджені ознаки дефолту боржників під час здійснення оцінки кредитного ризику, починаючи із 31 жовтня 2023 року. Відповідні ознаки мають бути відображені в системах управління проблемними активами банків", – йдеться в повідомленні.
Крім того, з 2024 року відновлюється дія вимог щодо оновлення та подання банками до НБУ планів відновлення діяльності банків та банківських груп.
Оновлені плани відновлення діяльності банки мають подати регулятору до 1 жовтня 2024 року.
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