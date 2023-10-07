За рік понад 200 українських компаній почали розробку безпілотників – Шмигаль

За рік виробництво дронів в Україні виросло в сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

Премʼєр зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. на базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

"Тепер шлях дрона від розробки до його закупівлі максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній", – розповів Шмигаль.

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Крім того, одним з пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення. У 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.

"Активно реалізовується запроваджена Урядом програма єВідновлення. Погоджено виплати на ремонти осель для 16 тисяч українських родин. Впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване", – зазначив Шмиголь.

Додається, що уряд також працює над запуском ринку з гуманітарного розмінування. У Держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування закладено 2 млрд грн.

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Економічна правда.