Зростання ВВП в Україні складе близько 5% за підсумками року – Свириденко

За підсумками року зростання ВВП в Україні складе близько 5%. Минулого року спостерігалось падіння ВВП на майже 30%.

Таку оцінку навела міністр економіки Юлія Свириденко під час дискусійної панелі в рамках заходу "Діалоги про стійкість", організованого NV.

Свириденко зазначила, що позитивні тенденції демонструють майже всі сектори: сільське господарство, машинобудування, харчова промисловість тощо.

"Уряд має посилити підтримку бізнесу, тож на наступний рік в бюджет закладається понад 40 млрд грн на програми стимулювання розвитку підприємництва", – наголосила глава відомства.

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Йдеться, зокрема про програму доступного кредитування під 5-7-9%, грантові програми на започаткування власної справи та переробних підприємств.

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні становило 9,1% порівняно з вереснем минулого року. У підсумку за січень-вересень 2023 року зростання оцінюється на рівні 5,3%.

Нагадаємо:

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Станом на жовтень Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 3,5%, що відчутно вище від червневих оцінок - на 1,5 відсоткового пункту.

Економічна правда