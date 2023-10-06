Нідерланди виділяють понад 100 мільйонів євро на новий пакет підтримки України

Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на третій пакет підтримки України у 2023 році.

Про це з посиланням на Урядовий портал Нідерландів пише Укрінформ.

"Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на третій пакет підтримки Україні у 2023 році. Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Лізе Шрайнемахер доповідає про це Палаті представників від імені кабінету", – йдеться у повідомленні.

60 мільйонів євро з цих коштів спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів для покриття платіжних ризиків інвестицій і операцій в країні.

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Ще 30 мільйонів підуть на закупівлю газу та постачання комплектуючих для електромереж.

Решта 12 мільйонів євро призначені для підтримки нещодавно звільнених територій.

Новий пакет підтримки базується на оцінці потреб української влади, Світового банку та Європейської комісії.

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Нагадаємо:

У квітні повідомлялося, що через механізм Світового банку Нідерланди виділять 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні, а також на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.

Крім цього, Данія планує збільшити допомогу Україні на цивільні цілі з 1,2 мільярда до 1,5 мільярда данських крон (понад 200 млн євро).