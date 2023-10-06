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7 неробочих МІГів, вагони, авто і танкер: Україна конфіскує у Росії 800 одиниць транспорту

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:20 - Олексій Павлиш
 
Фото: nationalmuseum.af.mil

Кабмін схвалив проєкт указу президента про введення в дію рішення РНБО щодо примусового вилучення майна держави-агресора та її резидентів: проєкт документу передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 6 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних.

Особливу увагу ми приділили доказовій базі - Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно – вагони, вантажівки, спеціальна техніка – працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

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Згідно схваленого урядом проєкту указу президента пропонується, зокрема, вилучити:

  • біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;
  • нафтоналивний танкер;
  • понад 300 вантажних та легкових автомобілів;
  • автоцистерни;
  • будівельну техніку;
  • авіаційні двигуни.

Також буде вилучено 7 МіГ-25 ЗС РФ в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

"Згідно закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування", - пояснили в Мінекономіки.

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Економічна правда

Кабмін Росія транспорт
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