7 неробочих МІГів, вагони, авто і танкер: Україна конфіскує у Росії 800 одиниць транспорту

Фото: nationalmuseum.af.mil

Кабмін схвалив проєкт указу президента про введення в дію рішення РНБО щодо примусового вилучення майна держави-агресора та її резидентів: проєкт документу передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 6 жовтня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних.

Особливу увагу ми приділили доказовій базі - Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів. Рухоме майно – вагони, вантажівки, спеціальна техніка – працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

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Згідно схваленого урядом проєкту указу президента пропонується, зокрема, вилучити:

біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельну техніку;

авіаційні двигуни.

Також буде вилучено 7 МіГ-25 ЗС РФ в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

"Згідно закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування", - пояснили в Мінекономіки.

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Економічна правда