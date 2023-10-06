Інтервенції на підтримку гривні у вересні зменшили міжнародні резерви України 

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили 39,7 млрд доларів і зменшилися за місяць на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ для підтримки гривні.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 39 708,2 млн доларів. У вересні вони знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України", - йдеться в повідомленні.

Також за рахунок міжнародних резервів у вересні здійснювалися боргові виплати країни в іноземній валюті. Проте, як зазначають в Нацбанку, вони були значною мірою компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

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Загалом упродовж вересня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 3 328,9 млн доларів. З цієї суми:

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1 592,4 млн доларів – макрофінансова допомога від ЄС;

1 250,0 млн доларів – грант від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку;

386,4 млн доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

100,0 млн доларів – від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 465,3 млн доларів, з яких 388,9 млн доларів – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 51,1 млн доларів – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 882,1 млн доларів.

Операції Національного банку на валютному ринку України

У вересні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 692,1 млн доларів та викупив до резервів – 0,7 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2 691,4 млн доларів.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У вересні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 12,9 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця: