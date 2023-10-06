Кабмін дозволив спрямувати 2 мільярди на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

фото: урядовий портал

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить Держаагентству відновлення та розвитку інфраструктури спрямувати 2 млрд грн на модернізацію, будівництво, утримання пунктів пропуску на державному кордоні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це частина пріоритетної реформи уряду "Європейський кордон". Вона передбачає, що громадяни та бізнес зможуть швидко, зручно та без бюрократії перетинати кордон з європейськими країнами", - заявив Шмигаль.

Також уряд затвердив постанову, яка дозволить спрямувати грант у 1,8 млрд грн на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та автомобільного сполучення - це грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проєкту RELINC.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що Україна планує створити ще дев’ять пунктів пропуску на кордоні з країнами, що входять до Європейського Союзу, найбільше - з Польщею.

Економічна правда

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