Комінбанк оштрафований на максимальну суму за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк оштрафував Комінбанк на максимально можливу суму - 135,15 млн грн.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Банк оштрафовано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Також стягнення накладено за порушення вимог валютного законодавства у вересні 2023 року.

Реклама:

Як повідомляється на сайті Нацбанку, серед порушень, зокрема, незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, незастосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу і невжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Крім того, Нацбанк звинуватив Комінбанк у наданні недостовірної інформації на запити щодо виконання банком вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та інформації про валютні операції з помилками, а також неналежної верифікації платника.

Серед інших претензій: порушення в розробці та впровадженні внутрішніх документів із питань фінмоніторингу; затримка у впровадженні комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу.

Реклама:

Нагадуємо:

Комінбанк зареєстровано 1993 року.

Основним акціонером банку з 94,86% акцій є громадянин Великої Британії, засновник і виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер. Ще 5,14% акцій належить Тетяні Путінцевій, яка очолює банк із 2018 року, і які вона отримала від Пінтера в березні цього року.

На середину 2023 року за розміром загальних активів (8,4 млрд грн) банк посідав 28 місце серед 65 діючих українських банків.

Чистий прибуток банку у першому півріччі 2023 року становив 77,7 млн грн.