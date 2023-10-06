Ціни на нафту за підсумками тижня знижуються на тлі побоювань щодо попиту

Ціни на нафту 6 жовтня є стабільними, але мають курс на зниження тижневих показників, оскільки побоювання попиту, викликані макроекономічними труднощами, посилилися ще одним частковим скасуванням заборони на експорт палива Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на Brent виросли на 15 центів, або 0,18%, до 84,22 долара на 08:17 за Гринвічем.

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Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 20 центів, або 0,24%, до 82,51 долара.

Що вплинуло на ціни

Росія оголосила, що зняла заборону на експорт дизельного палива, що постачається в порти трубопровідним транспортом, за умови, що компанії продають не менше 50% свого дизельного палива на внутрішньому ринку.

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Торік майже три чверті з 35 мільйонів тонн дизельного палива, експортованого Росією, були поставлені по трубопроводу. Заборона на весь експорт бензину залишається в силі.

У п’ятницю ф’ючерси на марки Brent і WTI мали курс на падіння приблизно на 12% і 9% відповідно в тижневому обчисленні, в основному через побоювання, що вищі відсоткові ставки сповільнять глобальне зростання і вдарять попит на пальне.

Занепокоєння попитом компенсують оголошення Саудівської Аравії та Росії які підтвердили, що поточні добровільні скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на день триватимуть до кінця року.

Цього тижня спостерігалося стрімке падіння цін на казначейські зобов’язання США до 17-річного мінімуму через побоювання, що ФРС США довше буде підтримувати ставки на високому рівні, а також зростаючі занепокоєння щодо державних витрат і зростання дефіциту бюджету в Сполучених Штатах.