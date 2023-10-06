Роботу в Україні найчастіше шукають продавці, а роботодавцям потрібні шиномонтажники

Вересень став місяцем, коли активність кандидатів у пошуку роботи в Україні спала, натомість пропозиції роботодавців сягнули найбільшого показника від початку повномасштабного вторгнення — 105 тисяч.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, за даними сайту працевлаштування Work.ua, кількість вакансій у вересні сягнула 105 тисяч. Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас компанії опублікували у вересні 9 964 вакансій — це на 3% менше, ніж в серпні.

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Кількість пропозицій від рекрутерів майже не скоротилась й склала 59,8 тисячі.

Більша частина всіх пропозицій про роботу в Україні — а саме 62% — у вересні знову припадала на 5 регіонів: Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину, Одещину та Харківщину.

Натомість нових та оновлених резюме українців, які шукають роботу в Україні, у вересні вчергове зменшилася. Наразі кількість активних резюме на сайтах працевлаштування складає 335 тисяч. Це на 4% менше, ніж у серпні.

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Частіше роботу почали шукати лише на Київщині. У всіх інших областях попит на роботу впав. Список замкнула Львівська область.

На початку осені найбільш помітно виріс запит на SMM-фахівців та шиномонтажників — +22% за місяць.

Роботодавці у нових вакансіях активніше пропонували роботу пенсіонерам та ветеранам(+8% за місяць), й студентам (+6% за місяць).

Водночас роботу шукали продавці-консультанти, адміністратори, менеджери з продажу, бухгалтери та водії. Цих резюме розміщено найбільше.

Дистанційна робота залишається другою за затребуваністю в резюме кандидатів.

За виключенням ІТ-фахівців, які традиційно мають найвищі зарплати в Україні, рейтинг зарплат у вересні очолили медіабаєри (фахівці, які просувають і розміщують рекламну продукцію) — 52,5 тисячі грн, та водії-міжнародники — 45 тисяч грн.